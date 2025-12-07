Marché de Noël Chassagnes

Marché de Noël Chassagnes dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

gymnase Chassagnes Haute-Loire

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le comité des fêtes de Paulhaguet organise son traditionnel Marché de Noël à Chassagnes en présence du Père Noël, avec buvette et petite restauration sur place.

gymnase Chassagnes 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37

English :

The Paulhaguet Festival Committee is organizing its traditional Christmas Market in Chassagnes, with Santa Claus in attendance, and refreshments and snacks on site.

German :

Das Festkomitee von Paulhaguet organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt in Chassagnes in Anwesenheit des Weihnachtsmannes, mit Getränken und kleinen Speisen vor Ort.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Paulhaguet organizza il tradizionale mercatino di Natale a Chassagnes alla presenza di Babbo Natale, con rinfreschi e spuntini disponibili sul posto.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Paulhaguet organiza su tradicional Mercado de Navidad en Chassagnes en presencia de Papá Noel, con refrescos y aperitivos disponibles in situ.

