Marché de Noël Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) dimanche 14 décembre 2025.

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville)

Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Entrée libre. Animations pour les enfants et présence du Père Noël. Organisé par Fréquence Morvan avec la municipalité.   .

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 79 41 41 

