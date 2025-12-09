Marché de Noël Château-Porcien
Marché de Noël Château-Porcien mardi 9 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Wilbaut Château-Porcien Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Créations des enfants et des commerçants Crêpes, buvette
.
Salle Wilbaut Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est apejd.08360@gmail.com
English :
Creations by children and shopkeepers Pancakes, refreshments
German :
Kreationen von Kindern und Händlern Crêpes, Getränkestand
Italiano :
Creazioni dei bambini e dei negozianti Frittelle, rinfresco
Espanol :
Creaciones de niños y comerciantes Tortitas, refrescos
L’événement Marché de Noël Château-Porcien a été mis à jour le 2025-11-20 par Ardennes Tourisme