Marché de Noël Château-Porcien

Marché de Noël

Marché de Noël Château-Porcien mardi 9 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle Wilbaut Château-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09

Date(s) :
2025-12-09

Créations des enfants et des commerçants Crêpes, buvette
Salle Wilbaut Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est   apejd.08360@gmail.com

English :

Creations by children and shopkeepers Pancakes, refreshments

German :

Kreationen von Kindern und Händlern Crêpes, Getränkestand

Italiano :

Creazioni dei bambini e dei negozianti Frittelle, rinfresco

Espanol :

Creaciones de niños y comerciantes Tortitas, refrescos

L’événement Marché de Noël Château-Porcien a été mis à jour le 2025-11-20 par Ardennes Tourisme