Marché de Noël Château-Renard dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Le Comité des fêtes de la ville vous invite à son marché de Noël !
De nombreux exposants seront présents, mais aussi un orgue de barbarie, un stand de maquillage et un espace photo avec le Père Noël ! Buvette et restauration festive sur place. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
The town’s Comité des fêtes invites you to its Christmas market!
German :
Das Festkomitee der Stadt lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!
Italiano :
Il Comité des fêtes della città vi invita al suo mercatino di Natale!
Espanol :
El Comité des fêtes de la ciudad le invita a su mercado navideño
