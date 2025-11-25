Marché de Noël Château-Renard
Marché de Noël Château-Renard samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
115 Rue des Peupliers Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez découvrir les spécialités de plusieurs artisans locaux ! Promenez vous en poney et rencontrez le Père Noël ! Restauration sur place.
115 Rue des Peupliers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 21 22
English :
Come and discover the specialities of several local craftsmen! Take a pony ride and meet Santa Claus! Catering on site.
German :
Entdecken Sie die Spezialitäten mehrerer lokaler Handwerker! Machen Sie einen Spaziergang auf einem Pony und treffen Sie den Weihnachtsmann! Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Venite a scoprire le specialità di alcuni artigiani locali! Fate un giro sul pony e incontrate Babbo Natale! Ristorazione in loco.
Espanol :
Venga a descubrir las especialidades de varios artesanos locales Pasee en poni y conozca a Papá Noel Restauración in situ.
