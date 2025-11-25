Marché de Noël

115 Rue des Peupliers Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir les spécialités de plusieurs artisans locaux ! Promenez vous en poney et rencontrez le Père Noël ! Restauration sur place.

Venez découvrir les spécialités de plusieurs artisans locaux ! Promenez vous en poney et rencontrez le Père Noël ! Restauration sur place. .

115 Rue des Peupliers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 21 22

English :

Come and discover the specialities of several local craftsmen! Take a pony ride and meet Santa Claus! Catering on site.

German :

Entdecken Sie die Spezialitäten mehrerer lokaler Handwerker! Machen Sie einen Spaziergang auf einem Pony und treffen Sie den Weihnachtsmann! Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a scoprire le specialità di alcuni artigiani locali! Fate un giro sul pony e incontrate Babbo Natale! Ristorazione in loco.

Espanol :

Venga a descubrir las especialidades de varios artesanos locales Pasee en poni y conozca a Papá Noel Restauración in situ.

L’événement Marché de Noël Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO