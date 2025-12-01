Marché de Noël Château-Salins
Marché de Noël Château-Salins samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
place de la Saline Château-Salins Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Samedi 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20 2025-12-21
Château-Salins vous propose son marché de Noël.
Le 20 décembre
Place de la Saline plus de 40 chalets restauration et buvette sur place avec les associations de la commune
Animations sur toute la journée arrivée du père Noël et illumination du sapin –
Le 21 décembre
Place de la Saline restauration et buvette sur place
Animations sur toute la journée
Venez nombreux partager un moment de convivialité sur le thème de Noël.Tout public
place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52
English :
Château-Salins presents its Christmas market.
December 20:
Place de la Saline over 40 chalets on-site catering and refreshments with local associations
All-day entertainment arrival of Santa Claus and lighting of the Christmas tree
December 21
Place de la Saline on-site catering and refreshments
All-day entertainment
Come and share a moment of conviviality on the theme of Christmas.
German :
Château-Salins bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt an.
Am 20. Dezember
Place de la Saline mehr als 40 Chalets Essen und Trinken vor Ort mit den Vereinen der Gemeinde
Animationen den ganzen Tag über Ankunft des Weihnachtsmanns und Beleuchtung des Tannenbaums –
21. Dezember
Place de la Saline Essen und Trinken vor Ort
Animationen den ganzen Tag über
Kommen Sie zahlreich und teilen Sie einen geselligen Moment rund um das Thema Weihnachten.
Italiano :
Château-Salins ospita il proprio mercatino di Natale.
20 dicembre:
Place de la Saline oltre 40 chalet cibo e bevande in loco con le associazioni locali
Animazione per tutto il giorno arrivo di Babbo Natale e accensione dell’albero di Natale
21 dicembre
Place de la Saline cibo e rinfreschi in loco
Animazione per tutto il giorno
Venite a condividere un momento di convivialità sul tema del Natale.
Espanol :
Château-Salins organiza su propio mercado navideño.
20 de diciembre
Place de la Saline más de 40 chalets comida y refrescos in situ con asociaciones locales
Animaciones durante todo el día llegada de Papá Noel e iluminación del árbol de Navidad
21 de diciembre
Plaza de la Saline comida y refrescos in situ
Animaciones durante todo el día
Venga a compartir un momento de convivencia en torno al tema de la Navidad.
L’événement Marché de Noël Château-Salins a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS