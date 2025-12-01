Marché de Noël Château-Salins

Marché de Noël

place de la Saline Château-Salins Moselle

Château-Salins vous propose son marché de Noël.

Le 20 décembre

Place de la Saline plus de 40 chalets restauration et buvette sur place avec les associations de la commune

Animations sur toute la journée arrivée du père Noël et illumination du sapin –

Le 21 décembre

Place de la Saline restauration et buvette sur place

Animations sur toute la journée

Venez nombreux partager un moment de convivialité sur le thème de Noël.Tout public

place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

English :

Château-Salins presents its Christmas market.

December 20:

Place de la Saline over 40 chalets on-site catering and refreshments with local associations

All-day entertainment arrival of Santa Claus and lighting of the Christmas tree

December 21

Place de la Saline on-site catering and refreshments

All-day entertainment

Come and share a moment of conviviality on the theme of Christmas.

German :

Château-Salins bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt an.

Am 20. Dezember

Place de la Saline mehr als 40 Chalets Essen und Trinken vor Ort mit den Vereinen der Gemeinde

Animationen den ganzen Tag über Ankunft des Weihnachtsmanns und Beleuchtung des Tannenbaums –

21. Dezember

Place de la Saline Essen und Trinken vor Ort

Animationen den ganzen Tag über

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie einen geselligen Moment rund um das Thema Weihnachten.

Italiano :

Château-Salins ospita il proprio mercatino di Natale.

20 dicembre:

Place de la Saline oltre 40 chalet cibo e bevande in loco con le associazioni locali

Animazione per tutto il giorno arrivo di Babbo Natale e accensione dell’albero di Natale

21 dicembre

Place de la Saline cibo e rinfreschi in loco

Animazione per tutto il giorno

Venite a condividere un momento di convivialità sul tema del Natale.

Espanol :

Château-Salins organiza su propio mercado navideño.

20 de diciembre

Place de la Saline más de 40 chalets comida y refrescos in situ con asociaciones locales

Animaciones durante todo el día llegada de Papá Noel e iluminación del árbol de Navidad

21 de diciembre

Plaza de la Saline comida y refrescos in situ

Animaciones durante todo el día

Venga a compartir un momento de convivencia en torno al tema de la Navidad.

