Marché de Noël Château-sur-Epte

Marché de Noël

1 Route de Paris Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Premier marché de Noël pour Château en Fête pour un week-end grandiose d’animations, de surprises et d’émerveillement à quelques jours des fêtes.

Au programme

– Ateliers créatifs pour enfants et adultes,

– Maquillage,

– Père Noël,

– Mascottes,

– Contes de Noël,

– Balades en poney,

– Chorale,

– Retraite aux flambeaux,

– À 19h30 feu d’artifice.

Pas moins, de 40 exposants seront présents pour vos derniers cadeaux ou vos provisions pour le repas de Noël. Sucré ou salé, vous aurez l’embarras du choix avec crêpes, vin chaud, tartiflette, croque monsieur et autres gourmandises sur proposée sur place. .

1 Route de Paris Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 21 65 57 95 chateauenfete@gmail.com

