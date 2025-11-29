Marché de Noël | Châteaubernard rue Charles de Gaulle Châteaubernard
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Le Comité des Fêtes et la ville de Châteaubernard vous invitent à leur traditionnel Marché de Noël. Faites le plein d’idées cadeaux, le Père Noël sera lui aussi de la partie et vous pourrez participer à des ateliers et profiter du buffet sucré .
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Christmas Market Châteaubernard
The Comité des Fêtes and the town of Châteaubernard invite you to their traditional Christmas Market. Stock up on gift ideas, Santa Claus will be there too, and you’ll be able to take part in workshops and enjoy a sweet buffet.
German :
Das Festkomitee und die Stadt Châteaubernard laden Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Sie können sich mit Geschenkideen eindecken, der Weihnachtsmann wird ebenfalls anwesend sein, Sie können an Workshops teilnehmen und das süße Buffet genießen.
Italiano :
Il Comité des Fêtes e la città di Châteaubernard vi invitano al loro tradizionale mercatino di Natale. Fate incetta di idee regalo, ci sarà anche Babbo Natale, potrete partecipare a laboratori e gustare il buffet di dolci.
Espanol :
El Comité des Fêtes y la ciudad de Châteaubernard le invitan a su tradicional Mercado de Navidad. Haga acopio de ideas para regalar, Papá Noel también estará allí, y podrá participar en talleres y disfrutar del buffet de dulces.
