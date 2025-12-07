Marché de noël place de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône

Marché de noël

place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de noël avec produits locaux

.

place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 46 53 25

English :

Christmas market with local products

German :

Weihnachtsmarkt mit lokalen Produkten

Italiano :

Mercatino di Natale con prodotti locali

Espanol :

Mercado navideño con productos locales

L’événement Marché de noël Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-10-29 par Montélimar Tourisme Agglomération