Marché de noël place de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône
Marché de noël place de la Graveline Châteauneuf-du-Rhône dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de noël avec produits locaux
place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 46 53 25
English :
Christmas market with local products
German :
Weihnachtsmarkt mit lokalen Produkten
Italiano :
Mercatino di Natale con prodotti locali
Espanol :
Mercado navideño con productos locales
L’événement Marché de noël Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-10-29 par Montélimar Tourisme Agglomération