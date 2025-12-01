Marché de Noël Châteauroux

Marché de Noël

À l’approche des fêtes, la résidence Domitys Le Parc Balsan a le plaisir d’ouvrir ses portes pour son traditionnel Marché de Noël.

Un moment chaleureux, placé sous le signe du partage et de la convivialité, où résidents, familles, visiteurs et exposants se retrouvent dans une ambiance féérique. Venez découvrir des créations artisanales, déguster des gourmandises et profiter de l’esprit de Noël dans notre résidence décorée pour l’occasion. .

English :

As the festive season approaches, the Domitys Le Parc Balsan residence is pleased to open its doors for its traditional Christmas Market.

German :

In der Vorweihnachtszeit öffnet die Domitys-Residenz Le Parc Balsan ihre Türen für den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, la residenza Domitys Le Parc Balsan è lieta di aprire le porte del suo tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

A medida que se acercan las fiestas, la residencia Domitys Le Parc Balsan se complace en abrir sus puertas para su tradicional Mercado de Navidad.

