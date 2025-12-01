Marché de Noël Châteauroux

Marché de Noël

Route de Velles Châteauroux

Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du BTS Technico-Commercial (options Biens et Services pour l’Agriculture et Univers Jardin & Animaux de Compagnie) de notre CFA Naturapolis organiseront leur propre Marché de Noël au sein de Naturapolis le vendredi 12 décembre 2025.

Cet événement représente une belle opportunité de soutenir les initiatives étudiantes ainsi que les savoir-faire locaux. .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 53 11 00

English :

As part of their training, BTS Technico-Commercial students (Biens et Services pour l’Agriculture and Univers Jardin & Animaux de Compagnie options) from our CFA Naturapolis will be organizing their own Christmas Market at Naturapolis on Friday, December 12, 2025.

German :

Im Rahmen ihrer Ausbildung werden die Schüler des BTS Technico-Commercial (Fachrichtungen Güter und Dienstleistungen für die Landwirtschaft und Universum Garten & Haustiere) unseres CFA Naturapolis am Freitag, den 12. Dezember 2025, ihren eigenen Weihnachtsmarkt innerhalb von Naturapolis veranstalten.

Italiano :

Nell’ambito della loro formazione, gli studenti del BTS Tecnico-Commerciale (opzioni: Beni e servizi per l’agricoltura e Giardino e animali domestici) del nostro CFA Naturapolis organizzeranno il loro mercatino di Natale a Naturapolis venerdì 12 dicembre 2025.

Espanol :

Como parte de su formación, los estudiantes de BTS Técnico-Comercial (opciones: Bienes y Servicios para la Agricultura y Jardín y Mascotas) de nuestro CFA Naturapolis organizarán su propio Mercado de Navidad en Naturapolis el viernes 12 de diciembre de 2025.

