Marché de Noël Marché de Noël Châtel-Censoir

Marché de Noël Marché de Noël Châtel-Censoir samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Marché de Noël 11 Rue des Sports Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Artisans locaux, tombola, atelier bricolage de Noël
Buvette et restauration sur place, vin chaud, vente de sapins   .

Marché de Noël 11 Rue des Sports Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 69 78 28  mesparentssaniment@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Châtel-Censoir a été mis à jour le 2025-11-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)