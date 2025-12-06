MARCHE DE NOEL Châtel-Censoir

MARCHE DE NOEL

SALLE POLYVALENTE Châtel-Censoir Yonne

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noel avec artisans locaux, tombola, atelier bricolage de notel, buvette et restauration sur place, vin chaud, vente de sapins .

SALLE POLYVALENTE Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 69 78 28 mesparentssaaniment@gmail.com

