Marché de Noël Châtelais

Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Le dimanche 7 décembre 2025, venez vivre un moment convivial au cœur de Châtelais, à l’occasion du marché de Noël organisé autour de l’épicerie et de l’église.

Au programme près de 50 stands d’artisans, producteurs, commerçants et prestataires, ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands, sans oublier la restauration et les bars pour tous les goûts.

Un rendez-vous chaleureux et festif à ne pas manquer Châtelais vous attend pour un Noël “Ambiance Village” ! .

Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshallesdechatelais@gmail.com

English :

On Sunday, December 7, 2025, come and enjoy a convivial moment in the heart of Châtelais, at the Christmas market organized around the grocery store and the church.

German :

Am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, können Sie im Herzen von Châtelais einen gemütlichen Weihnachtsmarkt rund um den Lebensmittelladen und die Kirche veranstalten.

Italiano :

Domenica 7 dicembre 2025, venite a godervi un momento di convivialità nel cuore di Châtelais, al mercatino di Natale organizzato intorno al negozio di alimentari e alla chiesa.

Espanol :

El domingo 7 de diciembre de 2025, venga a disfrutar de un momento de convivencia en el corazón de Châtelais, en el mercado de Navidad organizado en torno a la tienda de ultramarinos y la iglesia.

L’événement Marché de Noël Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Anjou bleu