Marché de noël Le bourg Châtelus

Marché de noël

Le bourg Fonds Georgea Châtelus Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

L’association de Bontemps a le plaisir de reconduire cette année son traditionnel marché de Noël, qui se tiendra le week-end des 6 et 7 décembre à la salle socioculturelle de Châtelus (Allier). Présence du père noël, le samedi soir ✨

Le bourg Fonds Georgea Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 09 65 08 associationdebontemps@gmail.com

English :

The Bontemps association is delighted to be holding its traditional Christmas market again this year, on the weekend of December 6 and 7 at the Salle Socioculturelle in Châtelus (Allier). Santa Claus will be present on Saturday evening?

German :

Die Association de Bontemps freut sich, auch in diesem Jahr wieder ihren traditionellen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können. Er findet am Wochenende des 6. und 7. Dezember in der soziokulturellen Halle von Châtelus (Allier) statt. Der Weihnachtsmann wird am Samstagabend anwesend sein ?

Italiano :

L’associazione Bontemps è lieta di organizzare anche quest’anno il suo tradizionale mercatino di Natale, il fine settimana del 6 e 7 dicembre presso la Salle Socioculturelle di Châtelus (Allier). Babbo Natale sarà presente il sabato sera?

Espanol :

La asociación Bontemps se complace en celebrar de nuevo este año su tradicional mercado navideño, el fin de semana del 6 y 7 de diciembre en la Salle Socioculturelle de Châtelus (Allier). Papá Noel estará presente el sábado por la tarde..

L’événement Marché de noël Châtelus a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations