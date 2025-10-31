Marché de Noël Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Châtelus-Malvaleix
Marché de Noël Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Châtelus-Malvaleix samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël
Samedi 13 Décembre
10h à 18h
Exposants producteurs locaux, artisanat sous chapiteaux.
Animations salle des fêtes: ateliers pour enfants, conte, stand photo, boîte aux lettres au Père Noël et en extérieur balade a poney, jeu de piste des lutins, chorale…
Restauration sur place ou à emporter croziflette Buvette crêpes vin chaud
–> Les p’tits châbéts .
Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 42 62 ptitschabets@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-28 par Portes de la Creuse en Marche