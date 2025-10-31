Marché de Noël Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Châtelus-Malvaleix

Marché de Noël

Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Marché de Noël

Samedi 13 Décembre

10h à 18h

Exposants producteurs locaux, artisanat sous chapiteaux.

Animations salle des fêtes: ateliers pour enfants, conte, stand photo, boîte aux lettres au Père Noël et en extérieur balade a poney, jeu de piste des lutins, chorale…

Restauration sur place ou à emporter croziflette Buvette crêpes vin chaud

–> Les p’tits châbéts .

Salle des fêtes, marché sous chapiteaux Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 54 42 62 ptitschabets@gmail.com

