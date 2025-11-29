Marché de Noël! Ferme Bio Chez Tata Caro Châtignac
Ferme Bio Chez Tata Caro Chez Chauvaud Châtignac Charente
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Marché de Noël chez Tata Caro, 2ème édition !
Ferme Bio Chez Tata Caro Chez Chauvaud Châtignac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 31 68 33 cheztatacaro@gmail.com
English : Marché de Noël!
Christmas market at Tata Caro’s, 2nd edition!
German : Marché de Noël!
Weihnachtsmarkt bei Tata Caro, 2. Ausgabe!
Italiano : Marché de Noël!
Mercatino di Natale da Tata Caro, seconda edizione!
Espanol : Marché de Noël!
Mercado navideño en Tata Caro’s, ¡2ª edición!
