Marché de Noël Châtillon-en-Diois
Marché de Noël Châtillon-en-Diois dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché artisanal, jeux et maquillages pour les enfants. Restauration et buvette sur place.
.
Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 14 44 mairie.chatillonendiois@orange.fr
English :
Craft market, games and face painting for children. Catering and refreshments on site.
German :
Kunsthandwerkermarkt, Spiele und Schminken für Kinder. Verpflegung und Getränke vor Ort.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato, giochi e face painting per bambini. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Mercado de artesanía, juegos y pintacaras para niños. Catering y refrescos in situ.
L’événement Marché de Noël Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme du Pays Diois