Marché de Noël Châtillon-en-Diois

Marché de Noël Châtillon-en-Diois dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Marché artisanal, jeux et maquillages pour les enfants. Restauration et buvette sur place.
Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 14 44  mairie.chatillonendiois@orange.fr

English :

Craft market, games and face painting for children. Catering and refreshments on site.

German :

Kunsthandwerkermarkt, Spiele und Schminken für Kinder. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato, giochi e face painting per bambini. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercado de artesanía, juegos y pintacaras para niños. Catering y refrescos in situ.

