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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Marché de Noël Dans le village Châtillon-en-Diois

dimanche 6 décembre 2026 · Dans le village · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Dans le village
Adresse
ChÂtillon-en-diois
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Marché de Noël

Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Nouvelle édition du marché de Noël de Châtillon en Diois :
Artisanat local,
Cadeaux
Petite restauration
  .

Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 90 05  lafonddelphine@orange.fr

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English :

New edition of the Chétillon-en-Diois Christmas Market:
Local crafts,
Gifts,
Light refreshments

L’événement Marché de Noël Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois

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