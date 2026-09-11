dimanche 6 décembre 2026 · Dans le village · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Marché de Noël

Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Nouvelle édition du marché de Noël de Châtillon en Diois :

Artisanat local,

Cadeaux

Petite restauration

.

Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 90 05 lafonddelphine@orange.fr

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English :

New edition of the Chétillon-en-Diois Christmas Market:

Local crafts,

Gifts,

Light refreshments

L’événement Marché de Noël Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois