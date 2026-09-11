Marché de Noël Dans le village Châtillon-en-Diois
dimanche 6 décembre 2026 · Dans le village · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Marché de Noël
Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Nouvelle édition du marché de Noël de Châtillon en Diois :
Artisanat local,
Cadeaux
Petite restauration
.
Dans le village ChÂtillon-en-diois Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 90 05 lafonddelphine@orange.fr
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English :
New edition of the Chétillon-en-Diois Christmas Market:
Local crafts,
Gifts,
Light refreshments
L’événement Marché de Noël Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois
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