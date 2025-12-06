Marché de Noël Salle des Fêtes Châtillon-Saint-Jean

Marché de Noël

Salle des Fêtes Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean Drôme

La Saint-Jean Noël approche à grands pas à Chatillon-Saint-Jean ! Et cette année… c’est sur deux jours ! Un week-end magique vous attend, rempli d’animations, de gourmandises et de belles découvertes ! Venez nombreux !

Salle des Fêtes Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 56 75 40 cdfcsj@gmail.com

Saint-Jean Christmas is fast approaching in Chatillon-Saint-Jean! And this year? it’s a two-day event! A magical weekend awaits you, filled with entertainment, delicacies and wonderful discoveries! Come one, come all!

