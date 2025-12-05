Marché de Noël Château Armand Heitz Chaudenay
Marché de Noël
Château Armand Heitz 1 rue du château Chaudenay Saône-et-Loire
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-07
Plongez dans la magie de Noël les 5, 6 et 7 décembre 2025 au cœur du Château situé à Chaudenay !
De nombreux artisans et créateurs vous proposeront leurs produits et savoir-faire uniques décorations, cadeaux, gourmandises, et bien d’autres merveilles à découvrir dans une ambiance chaleureuse et féérique.
Événement organisé en partenariat avec l’école de Chaudenay et l’association les Culottes Courtes. .
Château Armand Heitz 1 rue du château Chaudenay 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 65 74 26 chateau@armandheitz.com
