Marché de Noël Chaufour Notre-Dame Chaufour-Notre-Dame

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de Noël de Chaufour Notre-Dame.
LE 30 NOVEMBRE 2025.
Salle communale de Chaufour Notre Dame.
Visite du Père Noël vers 16h.
Château gonflable .
Salle communale Chaufour-Notre-Dame 72550 Sarthe Pays de la Loire
English :
Chaufour Notre-Dame Christmas Market.
German :
Weihnachtsmarkt in Chaufour Notre-Dame.
Italiano :
Mercatino di Natale di Chaufour Notre-Dame.
Espanol :
Mercado de Navidad de Chaufour Notre-Dame.
