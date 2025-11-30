Marché de Noël Chaufour Notre-Dame Chaufour-Notre-Dame

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle communale Chaufour-Notre-Dame

Marché de Noël de Chaufour Notre-Dame.
LE 30 NOVEMBRE 2025.

Salle communale de Chaufour Notre Dame.

Visite du Père Noël vers 16h.

Château gonflable   .

Sarthe Pays de la Loire  

English :

Chaufour Notre-Dame Christmas Market.

German :

Weihnachtsmarkt in Chaufour Notre-Dame.

Italiano :

Mercatino di Natale di Chaufour Notre-Dame.

Espanol :

Mercado de Navidad de Chaufour Notre-Dame.

