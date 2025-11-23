Marché de Noël Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz
Marché de Noël Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Venez plonger dans la magie de Noël c’est le grand retour des marchés de Noël où l’on adore passer du temps en famille Rendez-vous à la salle de l’Ellipse de Chéméré à Chaumes-en-Retz.
Chaque année petits et grands attendent cette période féérique avec impatience pour retomber en enfance et avoir des étoiles plein les yeux, c’est le moment idéal à partager en famille
Au programme de la journée
chants des enfants de l’école à partir de 11h30
balade en calèche
ateliers enfants ; tatouage, pèche à la ligne, création de boules de Noël…
photo avec le père Noël
stand d’artisans locaux ; bijoux, bougies, gourmandises,…
Pratique
entrée gratuite pour les visiteurs
ouvert en continu de 10h à 18h
stands de restauration crêpes, galettes et bar
évènement organisé par les parents d’élèves de l’école Notre-Dame de Chéméré
Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire caroleprin44@gmail.com
English :
Come and immerse yourself in the magic of Christmas. Christmas markets are back, and we love spending time with the family! Rendezvous at the Salle de l’Ellipse de Chéméré in Chaumes-en-Retz.
German :
Kommen Sie und tauchen Sie ein in die Magie von Weihnachten es ist die große Rückkehr der Weihnachtsmärkte, auf denen man gerne Zeit mit der Familie verbringt Treffpunkt: Salle de l’Ellipse de Chéméré in Chaumes-en-Retz.
Italiano :
Venite a immergervi nella magia del Natale: è il grande ritorno dei mercatini di Natale, dove amiamo trascorrere del tempo con la famiglia. Appuntamento alla Salle de l’Ellipse de Chéméré a Chaumes-en-Retz.
Espanol :
Venga a sumergirse en la magia de la Navidad: es el gran regreso de los mercados navideños, donde nos encanta pasar tiempo en familia. Cita en la Salle de l’Ellipse de Chéméré, en Chaumes-en-Retz.
