Marché de Noël Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz

Venez plonger dans la magie de Noël c’est le grand retour des marchés de Noël où l’on adore passer du temps en famille Rendez-vous à la salle de l’Ellipse de Chéméré à Chaumes-en-Retz.

Chaque année petits et grands attendent cette période féérique avec impatience pour retomber en enfance et avoir des étoiles plein les yeux, c’est le moment idéal à partager en famille

Au programme de la journée

chants des enfants de l’école à partir de 11h30

balade en calèche

ateliers enfants ; tatouage, pèche à la ligne, création de boules de Noël…

photo avec le père Noël

stand d’artisans locaux ; bijoux, bougies, gourmandises,…

Pratique

entrée gratuite pour les visiteurs

ouvert en continu de 10h à 18h

stands de restauration crêpes, galettes et bar

évènement organisé par les parents d’élèves de l’école Notre-Dame de Chéméré

English :

Come and immerse yourself in the magic of Christmas. Christmas markets are back, and we love spending time with the family! Rendezvous at the Salle de l’Ellipse de Chéméré in Chaumes-en-Retz.

German :

Kommen Sie und tauchen Sie ein in die Magie von Weihnachten es ist die große Rückkehr der Weihnachtsmärkte, auf denen man gerne Zeit mit der Familie verbringt Treffpunkt: Salle de l’Ellipse de Chéméré in Chaumes-en-Retz.

Italiano :

Venite a immergervi nella magia del Natale: è il grande ritorno dei mercatini di Natale, dove amiamo trascorrere del tempo con la famiglia. Appuntamento alla Salle de l’Ellipse de Chéméré a Chaumes-en-Retz.

Espanol :

Venga a sumergirse en la magia de la Navidad: es el gran regreso de los mercados navideños, donde nos encanta pasar tiempo en familia. Cita en la Salle de l’Ellipse de Chéméré, en Chaumes-en-Retz.

