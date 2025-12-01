Marché de Noël Château de Chaumont Chaumont

Marché de Noël

Château de Chaumont 5 Rue de la Montagne Chaumont Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’Association des Loisirs Calvimontais organise pour la première fois son marché de Noël au Château de Chaumont avec plus de 35 exposants (artisanat, alimentaire, décoration, cadeau, …).

Visite du Père Noël à 11h et à 16h.

Petite restauration et buvette sur place. .

Château de Chaumont 5 Rue de la Montagne Chaumont 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 11 10

German : Marché de Noël

