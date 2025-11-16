Marché de Noël Salle des Fêtes Chaussin
Marché de Noël Salle des Fêtes Chaussin dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Entrée gratuite avec présence du Père Noël ! Animations et buvette dispo sur place. .
Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17
