Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des Fêtes Chaussin

Marché de Noël Salle des Fêtes Chaussin dimanche 16 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Entrée gratuite avec présence du Père Noël ! Animations et buvette dispo sur place.   .

Salle des Fêtes 10 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Chaussin a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE