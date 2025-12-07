Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Chauvoncourt

Marché de Noël Chauvoncourt dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Chauvoncourt Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Marché de Noël organisé par l’AFL Chauvoncourt.
Présence du Père Noël.Tout public
Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 6 37 82 24 91 

English :

Christmas market organized by AFL Chauvoncourt.
Santa Claus will be present.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der AFL Chauvoncourt.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’AFL Chauvoncourt.
Babbo Natale sarà presente.

Espanol :

Mercado navideño organizado por la AFL de Chauvoncourt.
Papá Noel estará presente.

