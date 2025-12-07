Marché de Noël Chauvoncourt
Marché de Noël Chauvoncourt dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Chauvoncourt Meuse
Gratuit
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Dimanche 2025-12-07 10:00:00
2025-12-07 20:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël organisé par l’AFL Chauvoncourt.
Présence du Père Noël.Tout public
0 .
Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 6 37 82 24 91
English :
Christmas market organized by AFL Chauvoncourt.
Santa Claus will be present.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der AFL Chauvoncourt.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’AFL Chauvoncourt.
Babbo Natale sarà presente.
Espanol :
Mercado navideño organizado por la AFL de Chauvoncourt.
Papá Noel estará presente.
