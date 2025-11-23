Marché de Noël Chavin
Marché de Noël Chavin dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Chavin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Marché de Noël organisé par Les écoles de Chavin, Le Menoux et Malicornay.
Marché de Noël, balades à poney, maquillage des enfants, artisanat, passage du Père Noël Buvette et petite restauration sur place. .
Chavin 36200 Indre Centre-Val de Loire ec-le-menoux@ac-orleans-tours.fr
English :
Christmas market organized by the schools of Chavin, Le Menoux and Malicornay.
German :
Weihnachtsmarkt, der von den Schulen in Chavin, Le Menoux und Malicornay organisiert wird.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dalle scuole di Chavin, Le Menoux e Malicornay.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por las escuelas de Chavin, Le Menoux y Malicornay.
