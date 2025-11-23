Marché de Noël

Chavin Indre

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Marché de Noël organisé par Les écoles de Chavin, Le Menoux et Malicornay.

Marché de Noël, balades à poney, maquillage des enfants, artisanat, passage du Père Noël Buvette et petite restauration sur place. .

Chavin 36200 Indre Centre-Val de Loire ec-le-menoux@ac-orleans-tours.fr

English :

Christmas market organized by the schools of Chavin, Le Menoux and Malicornay.

German :

Weihnachtsmarkt, der von den Schulen in Chavin, Le Menoux und Malicornay organisiert wird.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dalle scuole di Chavin, Le Menoux e Malicornay.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por las escuelas de Chavin, Le Menoux y Malicornay.

