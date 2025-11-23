Marché de Noël Chef-Boutonne Chef-Boutonne

Marché de Noël

Chef-Boutonne Centre culturel Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Multiples stands de créateurs et artisans locaux

Animations musicales

Visite du Père Noël

Balades en calèche

Restauration et buvette sur place toute la journée .

Chef-Boutonne Centre culturel Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 07 39 10 foyerculturelchefboutonnais@gmail.com

