Marché de Noël Chemilly
Marché de Noël Chemilly mardi 2 décembre 2025.
Marché de Noël
place de Chemilly Chemilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
La marché proposera une douzaine de producteurs et artisans locaux ( food trucks, bières, boulangerie). L’association Art Culture et Patrimoine de Chemilly proposera des assiettes apéro et du vin chaud.
.
place de Chemilly Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes acpc.chemilly@yahoo.fr
English :
The market will feature a dozen local producers and craftsmen (food trucks, beer, bakery). The Chemilly Art Culture and Heritage Association will be serving aperitifs and mulled wine.
German :
Auf dem Markt werden ein Dutzend lokale Produzenten und Handwerker (Food Trucks, Bier, Bäckerei) vertreten sein. Der Verein Art Culture et Patrimoine de Chemilly bietet Aperitifteller und Glühwein an.
Italiano :
Il mercato sarà caratterizzato da una dozzina di produttori e artigiani locali (food truck, birra, panetteria). L’Associazione Arte Cultura e Patrimonio di Chemilly servirà aperitivi e vin brulé.
Espanol :
El mercado contará con una docena de productores y artesanos locales (food trucks, cerveza, panadería). La asociación Chemilly Art Culture and Heritage servirá aperitivos y vino caliente.
L’événement Marché de Noël Chemilly a été mis à jour le 2025-11-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région