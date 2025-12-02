Marché de Noël Chemilly

Marché de Noël

place de Chemilly Chemilly Allier

Tarif : – –

Date :

2025-12-02 17:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

La marché proposera une douzaine de producteurs et artisans locaux ( food trucks, bières, boulangerie). L’association Art Culture et Patrimoine de Chemilly proposera des assiettes apéro et du vin chaud.

place de Chemilly Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes acpc.chemilly@yahoo.fr

English :

The market will feature a dozen local producers and craftsmen (food trucks, beer, bakery). The Chemilly Art Culture and Heritage Association will be serving aperitifs and mulled wine.

German :

Auf dem Markt werden ein Dutzend lokale Produzenten und Handwerker (Food Trucks, Bier, Bäckerei) vertreten sein. Der Verein Art Culture et Patrimoine de Chemilly bietet Aperitifteller und Glühwein an.

Italiano :

Il mercato sarà caratterizzato da una dozzina di produttori e artigiani locali (food truck, birra, panetteria). L’Associazione Arte Cultura e Patrimonio di Chemilly servirà aperitivi e vin brulé.

Espanol :

El mercado contará con una docena de productores y artesanos locales (food trucks, cerveza, panadería). La asociación Chemilly Art Culture and Heritage servirá aperitivos y vino caliente.

