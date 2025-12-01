Marché de Noël Rue de Cormes Cherré-Au

Marché de Noël

Rue de Cormes Maison des Associations la Borde Cherré-Au Sarthe

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Exposants, produit du terroir, artisanat, manège. Ouvert le samedi de 10h30 à 20h00 et le dimanche de 10h30 à 18h00. Arrivée du père Noël samedi et dimanche à 15h30.

Restauration sur place ou à emporter. Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du marché de Noël. .

Rue de Cormes Maison des Associations la Borde Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11

