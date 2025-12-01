Marché de Noël Place de la Mairie Chéu
Marché de Noël Place de la Mairie Chéu samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Mairie 1, place de la Mairie Chéu Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
2ème édition du Marché de Noël de Chéu.
Samedi 20 décembre 2025
De 9h à 19h
En partenariat entre les commerçants et la municipalité
Huitres d’Oléron escargots à emporter ou à consommer sur place
Producteurs locaux
Vente de tickets de tombola au profit de l’école
Restauration possible sur place ou à emporter rougaille saucisses boudin chaud cuit sur place .
Place de la Mairie 1, place de la Mairie Chéu 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 42
