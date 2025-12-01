Marché de Noël Place de la Mairie Chéu

Marché de Noël

Place de la Mairie 1, place de la Mairie Chéu Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

2ème édition du Marché de Noël de Chéu.

Samedi 20 décembre 2025

De 9h à 19h

En partenariat entre les commerçants et la municipalité

Huitres d’Oléron escargots à emporter ou à consommer sur place

Producteurs locaux

Vente de tickets de tombola au profit de l’école

Restauration possible sur place ou à emporter rougaille saucisses boudin chaud cuit sur place .

Place de la Mairie 1, place de la Mairie Chéu 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 42

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Chéu a été mis à jour le 2025-10-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)