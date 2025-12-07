Marché de Noël Chevannes
Marché de Noël Chevannes dimanche 7 décembre 2025.
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
De nombreux artisans, producteurs et des activités vous attendent au marché de Noël aux Clés de la Ferme ! Venez passer un moment chaleureux autour du brasero et partager des douceurs ! .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 31 74
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
