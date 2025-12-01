Marché de Noël Chèvrerie Ker Anna Lieu-dit Ker Anna Plumieux
Marché de Noël Chèvrerie Ker Anna Lieu-dit Ker Anna Plumieux vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël Chèvrerie Ker Anna
Lieu-dit Ker Anna Chèvrerie Ker Anna Plumieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:30:00
2025-12-19
La chèvrerie de Ker Anna vous propose un marché de Noël avec de nombreux producteurs et artisans locaux. Restauration sur place et jus de pomme chaud. Tombola avec grand panier garni à gagner. .
Lieu-dit Ker Anna Chèvrerie Ker Anna Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 64 34 61
