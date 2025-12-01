Marché de Noël chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Marché de Noël chez Chèvre et Menthe

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

Le restaurant Chèvre et menthe vous propose son marché de Noël le samedi 20 décembre après-midi.

Venez découvrir des artisans locaux pour vos cadeaux de Noël

– L’artisanat de Lulu

– Maroquinerie Splingart

– Ornella Couture

– Les tout-doux

– Boucles & Cie

Entrée libre .

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 17 03

English : Marché de Noël chez Chèvre et Menthe

L’événement Marché de Noël chez Chèvre et Menthe Reims a été mis à jour le 2025-11-26 par Reims Tourisme & Congrès