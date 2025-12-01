Marché de Noël chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims
Marché de Noël chez Chèvre et Menthe
Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Tout public
Le restaurant Chèvre et menthe vous propose son marché de Noël le samedi 20 décembre après-midi.
Venez découvrir des artisans locaux pour vos cadeaux de Noël
– L’artisanat de Lulu
– Maroquinerie Splingart
– Ornella Couture
– Les tout-doux
– Boucles & Cie
Entrée libre .
