Marché de Noël chez Clavette Clavette Tarnos samedi 13 décembre 2025.
Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Profitez du marché de Noël de Clavette & cie pour dégoter BD, vinyles, tirages d’art, déco vintage, créations sur bois, sandales techniques minimalistes, casquettes, bananes et autres accessoires upcyclés pour 2 journées 100% Noël local et malin.
RDV samedi 13 et mercredi 17 décembre à Tarnos.
Profitez également d’un brunch sur place !
Et côté atelier, outre le grand déstockage d’hiver, ce sera l’occasion de retrouver les derniers exemplaires des kits de jeux, affiches XXL et gapettes.
RDV de 9h à 16h. .
Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 49 37
