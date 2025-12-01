Marché de Noël chez Clavette Clavette Tarnos

Marché de Noël chez Clavette

Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Profitez du marché de Noël de Clavette & cie pour dégoter BD, vinyles, tirages d’art, déco vintage, créations sur bois, sandales techniques minimalistes, casquettes, bananes et autres accessoires upcyclés pour 2 journées 100% Noël local et malin.

RDV samedi 13 et mercredi 17 décembre à Tarnos.

Profitez également d’un brunch sur place !

Et côté atelier, outre le grand déstockage d’hiver, ce sera l’occasion de retrouver les derniers exemplaires des kits de jeux, affiches XXL et gapettes.

RDV de 9h à 16h. .

