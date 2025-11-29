Marché de Noël chez Clavette Clavette Tarnos
Marché de Noël chez Clavette
Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Profitez du marché de Noël de Clavette &cie pour dégoter BD, vinyles, tirages d’art, déco vintage, créations sur bois, sandales techniques minimalistes, casquettes, bananes et autres accessoires upcyclés pour 2 journées 100% Noël local et malin.
RDV mercredi 17 décembre de 14h à 18h.
Et côté atelier, outre le grand déstockage d’hiver, ce sera l’occasion de retrouver les derniers exemplaires des kits de jeux, affiches XXL et gapettes. .
