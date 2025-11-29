Marché de Noël chez Clavette Clavette Tarnos

Marché de Noël chez Clavette

Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Profitez du marché de Noël de Clavette &cie pour dégoter BD, vinyles, tirages d’art, déco vintage, créations sur bois, sandales techniques minimalistes, casquettes, bananes et autres accessoires upcyclés pour 2 journées 100% Noël local et malin.

RDV mercredi 17 décembre de 14h à 18h.

Et côté atelier, outre le grand déstockage d’hiver, ce sera l’occasion de retrouver les derniers exemplaires des kits de jeux, affiches XXL et gapettes. .

Clavette 12 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 49 37

English :

L’événement Marché de Noël chez Clavette Tarnos a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Seignanx