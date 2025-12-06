Marché de Noël chez Giffard Avrillé

Marché de Noël chez Giffard

Chemin du Bocage Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-23

Giffard organise son traditionnel Marché de Noël à L’Espace Menthe-Pastille.

À cette occasion des idées cadeaux et cocktails vous seront proposées pour vos fêtes de fin d’année. .

Chemin du Bocage Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 tourisme@giffard.com

