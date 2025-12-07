MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND ! Place Esquirol Toulouse

MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND !

Place Esquirol DEVANT L’ACCUEIL DU MAGASIN MIDICA Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14

Gigiland accueille son marché de Noël réunissant des créatrices et créateurs toulousains !

L’occasion de mettre en lumière les savoir-faire locaux et de dénicher des

pièces uniques et originales à glisser sous le sapin. Bijoux, accessoires, textile, vêtement, illustration, céramique, broderie, fleurs et bien plus encore ! .

English :

Gigiland hosts a Christmas market for local designers!

