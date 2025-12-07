MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND ! Place Esquirol Toulouse
MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND ! Place Esquirol Toulouse dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND !
Place Esquirol DEVANT L’ACCUEIL DU MAGASIN MIDICA Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07 2025-12-14
Gigiland accueille son marché de Noël réunissant des créatrices et créateurs toulousains !
L’occasion de mettre en lumière les savoir-faire locaux et de dénicher des
pièces uniques et originales à glisser sous le sapin. Bijoux, accessoires, textile, vêtement, illustration, céramique, broderie, fleurs et bien plus encore ! .
Place Esquirol DEVANT L’ACCUEIL DU MAGASIN MIDICA Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Gigiland hosts a Christmas market for local designers!
L’événement MARCHÉ DE NOËL CHEZ GIGILAND ! Toulouse a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE