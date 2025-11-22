Marché de Noël chez Juli’Anesse Juli’Anesse Rochefort-Samson
Marché de Noël chez Juli’Anesse Juli’Anesse Rochefort-Samson samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël chez Juli’Anesse
Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23
La ferme Juli’Anesse vous présente son marché de Noël avec la présence d’une quinzaine d’exposants et des animations Maquillage, venue du Père Noël, huitres et vins, crêpes et barbe à papa, et tout ça dans une ambiance très familiale !
.
Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 60 06 88 julianesse26@gmail.com
English :
The Juli’Anesse farm presents its Christmas market, with some 15 exhibitors and entertainment: face painting, Santa Claus, oysters and wine, crêpes and cotton candy, and all in a very family atmosphere!
German :
Der Bauernhof Juli’Anesse präsentiert Ihnen seinen Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit von etwa 15 Ausstellern und Animationen: Schminken, Besuch des Weihnachtsmanns, Austern und Weine, Crêpes und Zuckerwatte, und das alles in einer sehr familiären Atmosphäre!
Italiano :
La fattoria Juli’Anesse presenta il suo mercatino di Natale con una quindicina di espositori e una serie di attività: face-painting, Babbo Natale, ostriche e vino, crêpes e zucchero filato, il tutto in un’atmosfera molto familiare!
Espanol :
La granja Juli’Anesse presenta su mercado navideño con una quincena de expositores y diversas actividades: pintura de caras, Papá Noel, ostras y vino, crepes y algodón de azúcar, ¡todo ello en un ambiente muy familiar!
L’événement Marché de Noël chez Juli’Anesse Rochefort-Samson a été mis à jour le 2025-11-07 par Valence Romans Tourisme