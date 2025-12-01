Marché de Noël chez le vigneron Katzenthal

Marché de Noël chez le vigneron

Artisanat, produits du terroir…Convivialité et bonne ambiance au cœur du domaine viticole. Un verre de vin chaud offert si vous portez un pull aux couleurs de Noël.

Le Domaine Paul Spannagel vous invite à son Marché de Noël annuel ! Dans la cour couverte et chaleureuse du domaine familial, découvrez des artisans et artistes locaux avec une sélection inédite chaque année, parfaite pour vos cadeaux.

Profitez de visites de caves et de dégustations gratuites des vins du domaine. Un vin chaud fait maison vous attend, et un verre est offert si vous venez avec votre pull de Noël ! Pour les plus jeunes, Manala et chocolat chaud seront au rendez-vous du goûter.

Restauration sur place avec des spécialités alsaciennes concoctées par un charcutier traiteur, à savourer avec un verre de vin d’Alsace. Un événement authentique pour petits et grands, apprécié des locaux comme des touristes ! 0 .

English :

Crafts, local products… A friendly atmosphere in the heart of the winery. A free glass of mulled wine if you wear a Christmas sweater.

German :

Kunsthandwerk, regionale Produkte… Geselligkeit und gute Stimmung im Herzen des Weinguts. Ein Glas Glühwein gratis, wenn Sie einen Pullover in den Farben der Weihnachtszeit tragen.

Italiano :

Artigianato, prodotti locali… Un’atmosfera amichevole nel cuore della cantina. Un bicchiere di vin brulé in omaggio se si indossa un maglione natalizio.

Espanol :

Artesanía, productos locales… Un ambiente acogedor en el corazón de la bodega. Un vaso de vino caliente gratis si llevas un jersey navideño.

