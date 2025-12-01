Marché de Noël chez les Rap’Tout Les Rap’Tout Chaudeney-sur-Moselle

Marché de Noël chez les Rap’Tout

Venez vivre la magie de Noël avec La Rap’tout à Chaudeney-sur-Moselle !

Notre local se transformera en un marché de Noël chaleureux et festif, où artisanat et musique se rencontrent pour une soirée inoubliable.

Au programme

– marché artisanal dès l’ouverture, vous pourrez découvrir des stands de créateurs et d’artisans locaux, parfaits pour dénicher des cadeaux de Noël uniques et originaux. C’est l’occasion idéale de soutenir le talent de la région tout en vous faisant plaisir.

– plaisirs gourmands laissez-vous tenter par les saveurs de Noël ! Du vin chaud réconfortant, des marrons chauds traditionnels, et petits pâtés, sur place pour vous restaurer avant le concert. tout est prévu pour régaler vos papilles.

– concert la soirée se prolongera en musique avec un concert exceptionnel du groupe clearWaters, cover band 100% Creedance ClearWater !!

L’occasion parfaite de vous retrouver entre amis, de danser et de fêter l’approche des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive et conviviale.Tout public

Les Rap’Tout 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est raptout54@gmail.com

English :

Experience the magic of Christmas with La Rap’tout in Chaudeney-sur-Moselle!

Our premises will be transformed into a warm and festive Christmas market, where crafts and music come together for an unforgettable evening.

On the program

– craft market: as soon as it opens, you’ll be able to discover stalls from local designers and artisans, perfect for finding unique and original Christmas gifts. It’s the perfect opportunity to support local talent and treat yourself at the same time.

– gourmet pleasures: let yourself be tempted by the flavours of Christmas! Comforting mulled wine, traditional hot chestnuts, and pâtés will be on hand before the concert, to tantalize your taste buds.

– concert: the evening continues with an exceptional concert by ClearWaters, a 100% Creedance ClearWater cover band!

The perfect opportunity to get together with friends, dance and celebrate the approach of the festive season in a festive and convivial atmosphere.

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber mit La Rap’tout in Chaudeney-sur-Moselle!

Unser Lokal wird sich in einen gemütlichen und festlichen Weihnachtsmarkt verwandeln, auf dem Kunsthandwerk und Musik zu einem unvergesslichen Abend zusammenkommen.

Auf dem Programm stehen:

– kunsthandwerksmarkt: Ab der Eröffnung können Sie Stände von lokalen Designern und Kunsthandwerkern entdecken, die sich perfekt eignen, um einzigartige und originelle Weihnachtsgeschenke zu finden. Dies ist die ideale Gelegenheit, um die Talente der Region zu unterstützen und sich gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

– gaumenfreuden: Lassen Sie sich von den weihnachtlichen Aromen verführen! Aufwärmender Glühwein, traditionelle heiße Maronen und kleine Pasteten, vor Ort, um sich vor dem Konzert zu stärken. alles ist vorgesehen, um Ihren Gaumen zu verwöhnen.

– konzert: Der Abend wird musikalisch verlängert mit einem außergewöhnlichen Konzert der Gruppe ClearWaters, einer Coverband, die zu 100% aus Creedance ClearWater besteht!

Die perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen, zu tanzen und die bevorstehenden Feiertage in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu feiern.

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale con La Rap’tout a Chaudeney-sur-Moselle!

I nostri locali si trasformeranno in un caldo e festoso mercatino di Natale, dove artigianato e musica si uniranno per una serata indimenticabile.

In programma:

– mercatino dell’artigianato: fin dall’apertura, potrete scoprire le bancarelle di designer e artigiani locali, perfette per trovare regali di Natale unici e originali. È l’occasione perfetta per sostenere i talenti locali e allo stesso tempo concedersi un regalo.

– piaceri gastronomici: lasciatevi tentare dai sapori del Natale! Vin brulé, castagne calde tradizionali e piccoli paté, da consumare sul posto prima del concerto. Tutto è previsto per deliziare le vostre papille gustative.

– concerto: la serata sarà prolungata da un concerto eccezionale dei clearWaters, una cover band 100% Creedance ClearWater!

L’occasione perfetta per ritrovarsi con gli amici, ballare e celebrare l’avvicinarsi delle festività in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

¡Venga a vivir la magia de la Navidad con La Rap’tout en Chaudeney-sur-Moselle!

Nuestros locales se transformarán en un cálido y festivo mercado navideño, donde la artesanía y la música se unen para pasar una velada inolvidable.

En el programa

– mercado de artesanía: desde su apertura, podrá descubrir puestos de diseñadores y artesanos locales, perfectos para encontrar regalos de Navidad únicos y originales. Es la ocasión perfecta para apoyar el talento local y darse un capricho al mismo tiempo.

– placeres gastronómicos: ¡déjese tentar por los sabores de la Navidad! Reconfortante vino caliente, castañas calientes tradicionales y pequeños patés para degustar in situ antes del concierto. todo está previsto para deleitar su paladar.

– concierto: la velada se prolongará con un concierto excepcional de clearWaters, ¡una banda de versiones 100% Creedance ClearWater!

La ocasión perfecta para reunirse con los amigos, bailar y celebrar la llegada de las fiestas en un ambiente festivo y acogedor.

