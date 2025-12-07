Marché de Noël chez Ninet Chez Ninet Mauvezin
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Stands de produits locaux, créations artisanales, produits de seconde main. Animations. Restauration sur place.
Chez Ninet 87 Rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 05 59 56
English :
Stalls selling local products, handicrafts, second-hand goods. Entertainment. Catering on site.
German :
Stände mit lokalen Produkten, handwerklichen Kreationen, Second-Hand-Produkten. Animationen. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Bancarelle di prodotti locali, creazioni artigianali e oggetti di seconda mano. Intrattenimento. Ristorazione in loco.
Espanol :
Puestos de venta de productos locales, artesanía y productos de segunda mano. Animación. Restauración in situ.
