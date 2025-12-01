Marché de Noël chez Orfenor Hostel Orfenor Brioude
Marché de Noël chez Orfenor Hostel Orfenor Brioude samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël chez Orfenor
Hostel Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
L’Hostel Orfenor vous invite à un marché de Noël super dingue chouette peinture, céramique, fleurs… et restauration en continu !
Hostel Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 45 65 45 hostelorfenor@gmail.com
English :
Hostel Orfenor invites you to a super crazy Christmas market: painting, ceramics, flowers… and non-stop catering!
