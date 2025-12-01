Marché de Noël chez Orfenor Hostel Orfenor Brioude

Marché de Noël chez Orfenor

Hostel Orfenor 18 Boulevard Aristide Briand Brioude Haute-Loire

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20 2025-12-21

L’Hostel Orfenor vous invite à un marché de Noël super dingue chouette peinture, céramique, fleurs… et restauration en continu !

English :

Hostel Orfenor invites you to a super crazy Christmas market: painting, ceramics, flowers… and non-stop catering!

