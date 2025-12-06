Marché de Noël chez Veuve Amiot Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Marché de Noël chez Veuve Amiot

Venez en famille ou entre amis découvrir la quarantaine d’exposants présent sur le marché de la Maison Veuve Amiot, au cœur des caves troglo.

Cette année, c’est un vrai parcours de Noël qui vous attend à la rencontre de la sélection de producteurs et artisans passionnés.

A l’extérieur, retrouvez les foodtrucks et le manège gratuit pour les enfants.

Mais aussi stand de barbapapa, concours du plus beau pull de Noël, espace photocall.

Parcours de Noël en accès libre dans les caves.

Vente de verre pour la dégustation des cuvées 3 € par verre.

De nombreuses idées de coffrets cadeaux sont à retrouver dans la boutique pour préparer vos cadeaux de fêtes de fin d’année.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com

English :

Come with family and friends to discover the forty or so exhibitors at the Maison Veuve Amiot market, in the heart of the Troglo cellars.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die 40 Aussteller, die auf dem Markt des Hauses Veuve Amiot im Herzen der Troglo-Keller vertreten sind.

Italiano :

Portate la vostra famiglia o i vostri amici a scoprire la quarantina di espositori del mercato della Maison Veuve Amiot, nel cuore delle cantine Troglo.

Espanol :

Venga en familia o entre amigos a descubrir la cuarentena de expositores del mercado de la Maison Veuve Amiot, en el corazón de las bodegas de Troglo.

