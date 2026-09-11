Marché de Noël chez Zlow Trouville-sur-Mer
samedi 5 décembre 2026 · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Marché de Noël chez Zlow
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-26 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-26
Tous les samedis de décembre, de 10 h à 19 h, petit marché de Noël créatif et vintage à l’Atelier Zlow : créations d’artistes et artisans pour des cadeaux originaux.
Chaque samedi de décembre, à partir du samedi 5 décembre, l’Atelier Zlow, rue Victor Hugo, se transforme en petit marché de Noël créatif et vintage. De 10 h à 19 h, les vitrines de la boutique sont réservées aux artistes et artisans locaux, dont les créations originales, fleuries, brillantes ou colorées s’exposent dans de jolis écrins.
Autant d’idées de cadeaux originaux et personnalisés à découvrir, pour préparer les fêtes autrement.
Plus d’informations sur la sélection de cadeaux sur zlow.fr.
Infos pratiques :
Dates : samedis 5, 12, 19 et 26 décembre
Horaires : 10 h – 19 h
Lieu : Atelier Zlow, 26 Rue Carnot, 14360 Trouville-sur-Mer
Tarif : entrée libre .
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 33 45 zlow.trouville@gmail.com
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English : Marché de Noël chez Zlow
Every Saturday in December, from 10 am to 7 pm, a small creative and vintage Christmas market at Atelier Zlow: creations by artists and craftspeople, perfect for original gifts.
L’événement Marché de Noël chez Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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