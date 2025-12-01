Marché de Noël Salle des fêtes et salle de l’Ozon Chézy

Marché de Noël

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Le Marché de Noël arrive bientôt, organisé par CORZEAM, et devinez quoi ?

Nous, le Comité des fêtes de Chézy, on sera là pour vous chouchouter avec nos crêpes bien moelleuses et notre vin chaud qui réchauffe.

Salle des fêtes et salle de l’Ozon 20 route Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74

English :

The Christmas Market is just around the corner, organized by CORZEAM, and guess what?

We, the Comité des fêtes de Chézy, will be there to pamper you with our fluffy crêpes and warming mulled wine.

German :

Bald steht der Weihnachtsmarkt vor der Tür, der von CORZEAM organisiert wird, und raten Sie mal, was?

Wir, das Festkomitee von Chézy, werden da sein, um Sie mit unseren flaumigen Crêpes und unserem wärmenden Glühwein zu verwöhnen.

Italiano :

Il mercatino di Natale è alle porte, organizzato da CORZEAM, e indovinate un po’?

Noi, il Comité des fêtes de Chézy, saremo lì per viziarvi con le nostre soffici crêpes e il caldo vin brulé.

Espanol :

El Mercado de Navidad, organizado por CORZEAM, está a la vuelta de la esquina, ¿y adivina qué?

Nosotros, el Comité des fêtes de Chézy, estaremos allí para mimarle con nuestros esponjosos crêpes y nuestro cálido vino caliente.

