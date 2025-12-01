Marché de noël Chillac

Marché de noël Chillac dimanche 21 décembre 2025.

Marché de noël

le bourg Chillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

La commune de Chillac vous invite à partager la magie de Noël lors de son marché festif. Venez découvrir les stands d’artisans et de producteurs locaux, des idées cadeaux originales, des décorations de fête et des gourmandises de saison.

le bourg Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdechillac@gmail.com

English : Christmas market

The municipality of Chillac invites you to share in the magic of Christmas at its festive market. Come and discover stalls run by local artisans and producers, original gift ideas, festive decorations and seasonal treats.

German :

Die Gemeinde Chillac lädt Sie ein, den Zauber der Weihnacht auf ihrem festlichen Markt zu teilen. Entdecken Sie die Stände von Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, originelle Geschenkideen, festliche Dekorationen und saisonale Leckereien.

Italiano :

Il comune di Chillac vi invita a condividere la magia del Natale con il suo mercatino. Venite a scoprire le bancarelle degli artigiani e dei produttori locali, le idee regalo originali, le decorazioni festive e le prelibatezze stagionali.

Espanol :

El municipio de Chillac le invita a compartir la magia de la Navidad en su mercado festivo. Venga a descubrir los puestos de artesanos y productores locales, ideas originales para regalar, decoraciones festivas y delicias de temporada.

