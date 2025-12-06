Marché de Noël Chilleurs-aux-Bois

Marché de Noël Chilleurs-aux-Bois samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Pour commencer les réjouissances de fin d’année, venez à notre 1er grand marché de Noël de Chamerolles Dans la grande Halle et au rez-de-chaussée du château, vous trouverez une trentaine d’artisans locaux, histoire de vous donner des idées cadeaux pour Noël. Nombreuses animations et présence du Père Noël.

Tout public

Votre billet d’entrée vous donne accès au marché de Noël et au château.

De nombreux producteurs locaux vous attendent dans la Grande halle du château et des dizaines d’artisans d’art sont présents dans les pièces du rez-de-chaussée du château. De quoi allier visite du château, achat de noël et découverte de notre décoration de Noël.

+ d’infos au 02 38 39 84 66

Grâce au partenariat avec la ville de Chilleurs-aux-Bois, l’Organisation des marchés du Chilleurois et l’office de t .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

To kick off the festive season, come along to our 1st big Chamerolles Christmas market. In the Grande Halle and on the first floor of the château, you’ll find around thirty local craftspeople to give you gift ideas for Christmas. Lots of entertainment and the presence of Father

German :

Kommen Sie zu unserem ersten großen Weihnachtsmarkt in Chamerolles. In der großen Halle und im Erdgeschoss des Schlosses finden Sie rund 30 lokale Kunsthandwerker, die Sie mit Geschenkideen für Weihnachten versorgen. Zahlreiche Animationen und die Anwesenheit von Père

Italiano :

Per dare il via alle festività, partecipate al 1° grande mercatino di Natale di Chamerolles: nella sala principale e al piano terra del castello, troverete una trentina di artigiani locali che vi daranno idee regalo per il Natale. Tanti intrattenimenti e la presenza di Babbo Natale

Espanol :

Para dar el pistoletazo de salida a las fiestas, venga a nuestro 1er gran mercado de Navidad de Chamerolles. En el vestíbulo principal y en la planta baja del castillo, encontrará una treintena de artesanos locales que le darán ideas para regalar en Navidad. Numerosas animaciones y la presencia del Padre

L’événement Marché de Noël Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-19 par ADRT45