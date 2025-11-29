MARCHÉ DE NOËL CHINOIS DE L’INSTITUT CONFUCIUS LA MAGIE DES FÊTES À LA CHINOISE ! Montpellier

MARCHÉ DE NOËL CHINOIS DE L’INSTITUT CONFUCIUS LA MAGIE DES FÊTES À LA CHINOISE !

117 Rue des Etats Généraux Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Vous ne savez pas quoi offrir pour Noël ? Vous souhaitez des cadeaux chinois, mais ne savez pas où les trouver ?

L’Institut Confucius vous invite à un Marché de Noël Chinois enchanteur, où l’esprit chaleureux de Noël rencontre la richesse de la culture chinoise. Plongez dans une atmosphère festive et découvrez une sélection de trésors œuvres de calligraphie et de peinture chinoises, décorations traditionnelles, petits bijoux et accessoires, stylos et pinceaux, calendriers et peluches de l’Année du Cheval, ainsi que des articles autour du panda… Tous parfaits pour vos cadeaux de Noël !

Laissez-vous charmer par la magie des fêtes et offrez à vos proches des cadeaux originaux, alliant la beauté de l’artisanat chinois à la joie de Noël. Un marché où partage, tradition et festivité se rencontrent pour célébrer Noël dans la bonne humeur !

Dates et horaires: Week-ends des 13–14 et 20–21 décembre, de 15h30 à 19h30.

Paiement en espèces ou par chèque uniquement. Carte bancaire non acceptée.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer Noël de façon originale et enrichissante !

(Quantités limitées pour chaque article.) .

117 Rue des Etats Généraux Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 81 98 88 01 info@institut-confucius-montpellier.org

English :

The Confucius Institute invites you to an enchanting Chinese Christmas Market, where the warm spirit of Christmas meets the richness of Chinese culture. Immerse yourself in a festive atmosphere and discover a selection of treasures: works of Chinese calligraphy and painting, traditional decorations, small jewelry items and accessories, pens and brushes, calendars and stuffed animals for the Year of the Horse…

