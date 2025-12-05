Marché de Noël Cholet

Marché de Noël

75 rue de la Mutualité Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Le 5 et 6 décembre de 10h à 18h, La résidence Oui Séniors située au 75 rue de la Mutualité à Cholet organise son premier marché de Noël.

Les résidents et le personnel auront le plaisir de vous accueillir au sein de notre magnifique résidence où divers artisans seront à votre disposition pour vous proposer leurs articles. Cette journée sera sous le signe de la solidarité avec la présence de l’association Vive La Vie au profit du Téléthon.

Vin chaud, crêpes, cacahuètes chouchous et réalisations des résidents seront proposées à la vente en faveur du Téléthon. .

75 rue de la Mutualité Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 14 30 chlzs0101@zenitude-groupe.com

